أعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جا أمس استعداد المجموعة لمساعدة لبنان في عملية الإصلاح عبر تأمين المساعدة والدعم التقنيين.



وقال كومار جا في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على رأس وفد من البنك الدولي، إنه «على الدولة اللبنانية أن تدير عملية هذه الإصلاحات وقد لاحظنا تقدما في هذا الإطار».



وأشار إلى أن الوفد بحث خلال الاجتماع موضوعات الإصلاحات في (مرفأ بيروت) وقطاع الطاقة بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف كومار جا أنه «في الأيام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين أفضل نوعية من الخدمات».