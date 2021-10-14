بيروت - خلدون قواص



سقطت طائرة تدريب تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز سيسنا 172 في البحر مقابل معمل سانيتا في حالات، وباشرت فرق الجيش والدفاع المدني عملية الإنقاذ والبحث عن شابين كانا على متنها.



وأجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية التدريب التي سقطت في البحر مقابل حالات والعمل على البحث عن شابين كانا على متنها، كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.



وتوجهت مروحيات الجيش وزوارق بحرية باتجاه الموقع المحتمل لسقوط الطائرة التي كانت تقل الشابين باسكال عبد الاحد وعلي الحاج احمد.



بدوره، طلب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من الدفاع المدني تكثيف عملية البحث والانقاذ بمشاركة قوى الأمن الداخلي، ثم انتقل الى المكان لمتابعة أعمال البحث عن الشابين والطائرة.