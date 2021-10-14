المكراد: مضخات هيدروليكية عملاقة بقوة سحب تصل إلى 246 ألف ليتر من الماء في الدقيقة

تشكيل لجنة مشتركة عليا للتنسيق بين الجهات المعنية للتكامل والتعاون في حال حدوث أي طارئ

الغريب: رصد المواقع والطرق التي غمرتها المياه في البلاد سابقاً للتعامل معها

آليات للتعامل مع الانزلاقات الطينية وتوقعات بانخفاض حوادث الغرق بسبب الأمطار



محمد راتب - عبدالله الراكان



دشّنت قوة الإطفاء العام استعداداتها وتدريباتها لموسم الأمطار للعام الحالي، وذلك في مدينة صباح الأحمد البحرية، بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، الى جانب قيادات وضباط في القوة، حيث شهدت الاستعدادات تواجد آليات وزوارق ومضخات هيدروليكية حديثة تم من خلالها اختبار الجاهزية لسحب المياه العائمة والتعامل مع أي حادث خلال موسم الأمطار.



وفي تصريح له، قال رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد: إن قوة الإطفاء العام اعتادت مع بداية موسم الأمطار أن تختبر جاهزيتها لأي طارئ، وذلك من خلال القيام بتدريب عملي، والتأكد من صلاحية جميع المضخات والآليات والزوارق والكوادر البشرية وجاهزيتها لأي بلاغ أو حادث، لا سمح الله.



وأضاف المكراد ان قوة الإطفاء العام انتهت من تدشين 10 مضخات هيدروليكية حديثة وضخمة جدا، يصل مجموع ما تسحبه من المياه إلى 246 ألف ليتر في الدقيقة، وبالتالي تعتبر من كبرى المضخات العملاقة على مستوى العالم، ما يعني قدرتها الفائقة على التعامل مع أي تجمعات مائية في الطرق أو السراديب، وسحب المياه خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال الفريق المكراد لممثلي وسائل الإعلام: لقد رأيتم جاهزية كوادر قوة الإطفاء العام من خلال التمارين والتدريبات، ونتمنى موسم أمطار خير وبركة على البلاد وعلى المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة عليا للتنسيق بين الجهات المعنية ومن ضمنها قوة الإطفاء العام للتكامل والتعاون في حال حدوث أي طارئ، وإن جميع الجهات طبقت خططها واستعداداتها على أكمل وجه.



معدات جديدة



من جانبه، أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في القوة العقيد محمد بدر إبراهيم الغريب، أن المعدات الجديدة المستخدمة في قوة الإطفاء العام متطورة جدا وهي الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، وقد وضعنا خطة للتعامل مع موسم الأمطار والأشخاص المغمورين في أماكن المياه، تتمثل في رصد جميع المواقع التي كان يرتفع فيها منسوب المياه، وآلية التعامل معها في حال شهدت ارتفاعا في منسوب المياه، وتفعيل غرفة قيادة الحوادث الكبرى، وهناك آليات للتعامل مع الانزلاقات الطينية، وأخرى للتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في الطرق.



وأكد في رده على سؤال لـ «الأنباء» أنه مع المعدات الجديدة والخطط المعدة من قبل قوة الإطفاء العام والاستعدادات التي تجري فإننا نتوقع انخفاض حوادث غرق المركبات التي شهدناها سابقا.