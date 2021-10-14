قامت شركة عسل معجزة الشفاء بالمشاركة في المعرض التجاري العالمي لصناعة الأغذية بمدينة كولونيا الألمانية Anuga والذي يعد أكبر معرض للأغذية على مستوي العالم، وذلك خلال الفترة من 9 الى 13 سبتمبر، بهدف إطلاع الجماهير على أحدث منتجات الأغذية خاصة فيما يتعلق بمنتجات النحل والعسل والبروبلس وجميع أنواع العسل المتميزة والفريدة والمتداولة عالميا والتي تشمل الغذاء الملكي. وقال محمود فيداوي مدير التصدير بشركة عسل معجزة الشفاء خلال تصريح صحافي له: إن الهدف من تلك المشاركة هو عرض منتجاتنا التي فازت بجوائز وشهادات عالمية في مجال جودة الغذاء وحازت على رضا الجمهور العربي وعمالقة الأغذية الصحية، والتي نسعى لتوزيعها على نطاق أوسع في أسواق أوروبا.