

وقّعت الهيئة العامة للبيئة وفريق «عدسة البيئة» أمس مذكرة تعاون للمحافظة على البيئة في البلاد وزيادة الوعي البيئي لدى المجتمع وحصر الكائنات الفطرية في المحميات والبيئة الكويتية.



وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وترسيخ روح التعاون المثمر بين الجانبين في المجال البيئي وتبادل الخبرات علاوة على تنفيذ المشاريع لتحقيق أهداف الهيئة. وأضاف الأحمد أنه من خلال المذكرة سيتم رصد الأحياء البرية والطيور العابرة، مفيدا بأن فريق «عدسة البيئة» استطاع حصر أعداد الطيور المهاجرة وأنواعها لخلق منظومة كاملة للحياة الفطرية في البلاد، ومن خلال الفريق الذي يضم عددا من سفراء البيئة المتوزعين في مختلف مناطق البلاد تم اثراؤنا بأنواع مختلفة من الطيور والكائنات ووضع أفضل الحلول لاستدامة وتنوع الكائنات الحية. وأكد أن للفريق باعا طويلا في فن تنوير وتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات وتوثيق الحياة البرية والبحرية والتنوع الأحيائي وجذب الناس نحو التأمل والتفكر بجمال البيئة ونقائها عند توفير بيئة صالحة للكائنات الحية للعيش دون تعد عليها بصيد أو تلوث عبر التقيد باللوائح والنظم البيئية، كما ان الطرفين لديهما خبرة في مجال العمل البيئي وتم الاتفاق على التعاون المشترك بهدف تعزيز هذه المفاهيم وتحقيق أهداف المحافظة على البيئة.



وذكر أن فريق «عدسة البيئة» يعد مرجعا ومصدرا لاستقاء المعلومات البيئية ومن خلال برامجه التي تحث المجتمع على المحافظة على البيئة وعدم التعرض لكائناتها، مبينا ان الهيئة وخلال مشاركتها في معرض «الصيد والطبيعة» أحد أكبر المعارض البيئية الدولية في العالم والمقام في بودابست عاصمة هنغاريا أخيرا سلطت الضوء على الجهود الكويتية التي لاقت استحسانا كبيرا، كما ان التعاون يشمل محميات البلاد، حيث سيتم التعاون في استقبال الزوار وتعريفهم على التنوع الاحيائي في البلاد والإسهام في التكامل مع الضباط القضائيين في الهيئة لرصد التعديات البيئة.



من جانبه، قال رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي إن الفريق التطوعي يضم عددا من الخبرات الكويتية إذ لديه تعاون مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن هدف الفريق رفع المستوى البيئي لدى المجتمع وتبيان جمال الكويت وما تضم بيئتها الفطرية.وأوضح الحجي أن للفريق مشاريع جديدة منها سلسلة حلقات خاصة بالطيور المهاجرة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي أول سلسلة للتصوير الاحترافي إلى جانب مشروع تتبع العقبان وتدريب طلبة الثانوية العامة، وعبر المذكرة سيتم تبادل الخبرات والمسؤوليات والأهداف المشتركة في شتى المجالات البيئية والعلمية والتعاون في مراقبة ورصد التنوع الأحيائي ومشاركة الصور والأفلام الوثائقية الخاصة بالتنوع الأحيائي عند طلبها.