أحالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشـــؤون الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس الشركة المكلفة بصيانة طريق الملك عبدالعزيز السريع إلى النيابة العامة إثر الحادث الذي تسبب به أحد أغطية المناهيل على حارة الأمان وأودى بحياة مواطن.



وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان الفارس قامت أيضا بإنهاء تكليف المديرة العامة للهيئة مع إيقافها عن العمل، إضافة إلى إيقاف مدير إدارة صيانة الطرق السريعة عن العمل حتى صدور نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة التحقيقات العامة بوزارة الداخلية بشأن الحادث.



وأضاف ان الفارس قامت كذلك بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة، معربة عن تعازيها لأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.