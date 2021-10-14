قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد مستمرة في الانخفاض في جميع المناطق باستثناء أوروبا.



وأوضح ان عدة بلدان في أوروبا تواجه موجات جديدة من الوفيات والإصابات نتيجة فيروس كورونا.



وأشار غيبريسوس إلى أن «الوفيات الأسبوعية جراء كورونا مستمرة في الانخفاض وسجلت المعدل الأقل منذ نحو عام».



وجدد المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية رفضه للجرعات التعزيزية من لقاحات كورونا.

وقال إن «مواصلة بعض الدول إعطاء جرعات معززة ضد فيروس كورونا يحرم غيرها من تلقيح مواطنيها الأكثر عرضة للإصابة».



من جهة أخرى، دعا وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الفرنسيين إلى «اليقظة» في مواجهة وباء فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي يعرض فيه على مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون يمدد حتى 31 يوليو عام 2022 للاستخدام المحتمل للتصريح الصحي.



وحث الوزير الفرنسي في حوار لقناة «فرانس إنفو تي في» الإخبارية الفرنسية امس، الفرنسيين إلى عدم تقليل الإجراءات الاحترازية وتخفيض حذرهم إزاء مواجهة وباء «كوفيد-19»، موضحا أن فرنسا لم تقض على الفيروس بعد، وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الوباء سيكون خلفنا لذلك أشدد على الفرنسيين ضرورة اليقظة.



إلى ذلك، أشار بحث أجراه مركز أبحاث «جاماليا» للأوبئة والكائنات الدقيقة في روسيا إلى أن لقاح فيروس كورونا «سبوتنيك لايت» الذي يتم التطعيم به بجرعة واحدة وطوره المركز أظهر فعالية بنسبة 70% ضد الإصابة بسلالة دلتا خلال الأشهر الـ 3 الأولى بعد التطعيم.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المركز القول إن اللقاح فاعل بنسبة تزيد على 75% لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما ويوفر أيضا فاعلية أعلى بكثير في الحماية من الحالات الخطيرة والحاجة للعلاج في المستشفيات.