قتل نحو 400 مسلح من ميليشيات الحوثيين في اليمن خلال 72 ساعة في العبدية التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها منذ أشهر.



وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان امس «نفذنا 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر الميليشيا بالعبدية خلال 24 ساعة وتدمير 12 آلية عسكرية تتبع للميليشيا والخسائر البشرية تجاوزت 108 عناصر إرهابية».



وأعلن التحالف الاثنين والثلاثاء الماضيين مقتل نحو 300 مسلح من الحوثيين المدعومين من إيران في ضربات جوية مع احتدام المعارك في محيط مدينة مأرب.



من جهة أخرى، أعلن التحالف امس عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك، وأكد في بيان منفصل أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.