أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر أن أجهزة الأمن تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة بدأ منذ عام 2014 لتنفيذ عمل مسلح داخل الأراضي الجزائرية.



وأوضح التلفزيون الجزائري أن هذا المخطط تم بمساعدة إسرائيل ودولة أخرى في شمال أفريقيا، موضحا ان المؤامرة كانت تهدف إلى تنفيذ عمل مسلح، وذلك بالتواطؤ مع أطراف من الداخل يتبنون النزعة الانفصالية.



وأفاد التلفزيون الرسمي بأنه تم القبض على العناصر القائمة على تنفيذ هذه المؤامرة الأسبوع الجاري.



ونوه الى أنه سيكشف خيوط هذه المؤامرة بالأدلة الدامغة المشفوعة باعترافات عناصر هذه المجموعة الإرهابية الذين جرى توقيفهم.