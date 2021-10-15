أعلنت أجهزة الأمن النرويجية أمس أن الهجوم بـ «القوس والسهام» الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص أمس، يحمل في هذه المرحلة مؤشرات «عمل إرهابي».



وقال جهاز الاستخبارات النرويجي في بيان إن «الأحداث التي وقعت في كونغسبيرغ تبدو في هذه المرحلة عملا إرهابيا، لكن التحقيقات ستحدد بمزيد من التفاصيل الدوافع التي تقف وراءها».



وقالت الشرطة النرويجية إن منفذ الهجوم بقوس الرماية اعتنق الإسلام وأن الشرطة كانت على اتصال معه بسبب مخاوف من تطرفه.



والقتلى الخمسة هم أربع نساء ورجل، تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما، وأصيب شخصان آخران بجروح في هجوم هو الأكثر دموية في النرويج منذ عقد.



وقال المسؤول في الشرطة النرويجية اولي بريدروب سيفيرود للصحافيين «نتحدث عن شخص اعتنق الإسلام»، مضيفا «كانت هناك في السابق مخاوف مرتبطة بالتطرف».



وأوضح سيفيرود أن المشتبه به البالغ 37 عاما اعترف خلال استجوابه.



والتقارير التي تربطه بالتطرف تعود إلى ما قبل هذا العام، وفق سيفيرود، وتابعت الشرطة آنذاك الأمر. وأضاف «لم نتلق أي تقرير بشأنه في 2021 إنما قبل ذلك».



وشدد على أن الشرطة «متأكدة نسبيا بأنه تصرف بمفرده».



وهذا أكثر الهجمات دموية في الدولة الاسكندنافية منذ أن قتل أندريس بيرينغ بريفيك 77 شخصا في 2011. ثم في 2019 أطلق متطرف يميني النار داخل مسجد.



وعقب الهجوم الذي وقع أمس الأول، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إنها تلقت «بحزن بالغ» أنباء «الهجوم المروع» في بلدة كونغسبيرغ بجنوب شرق البلاد.



من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على «تويتر» انه شعر «بالصدمة والحزن إزاء الأنباء المأساوية الواردة من النروج». وأحد الجرحى هو شرطي كان خارج الدوام وصودف وجوده في متجر كان من الأماكن المستهدفة.



وتساءلت الشرطة النرويجية عن أسباب مرور نصف ساعة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به، حيث علمت بالهجوم عند الساعة 6.13 مساء بالتوقيت المحلي والقي القبض على المشتبه به الساعة 6.47 مساء أي بعد اكثر من نصف ساعة.



وقالت شاهدت عيان تدعى هانسين لتلفزيون «تي في 2» إنها سمعت ضجة، ثم رأت امرأة تحتمي «ورجلا يقف عند الزاوية حاملا أسهماً في جعبة على ظهره وقوسا بيده». وأضافت «فيما بعد شاهدت أشخاص يفرون للنجاة بأرواحهم، بينهم امرأة ممسكة بيد طفل».



وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام سهما أسود وقد استقر في أحد الجدران وعددا من الأسهم الشبيهة بتلك المستخدمة في منافسات، ملقاة أرضا. وقالت الشرطة إن المشتبه به استخدم أسلحة أخرى.