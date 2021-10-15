نظّم مقدسيون ومتضامنون أجانب ونشطاء سلام وقفة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، أمس، ضد قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أراضي عائلة مقدسية بدعوى بناء مدرسة عليها.



وأعطى الاحتلال العائلة المقدسية مهلة لتخلي الأرض المملوكة لها والتي تبلغ مساحتها 6 دونمات وشاركت عائلات مقدسية، تخشى المصير ذاته، في الوقفة دعما للعائلة التي يوشك أن يهدم لها منزلان يعيش فيهما 15 فردا.



على صعيد آخر، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية حالة النفير العام في صفوف عناصرها. وأكدت «سرايا القدس» وفقا لما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية، أنها على جهوزية كاملة ورهن الإشارة.



وقالت السرايا: «تلقينا تصريحا للأمين العام القائد زياد النخالة حول ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام».



وكان الأمين العام للجهاد الإسلامي قد هدد بالدخول في حرب دون أي اعتبارات، دفاعا عن المعتقلين الذين يتعرضون للتنكيل في السجون الإسرائيلية وبدأوا إضرابا عن الطعام أمس الأول.