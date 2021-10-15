قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية امس إن وفدا من حركة طالبان يرأسه وزير الخارجية الأفغاني توجه الى تركيا لإجراء محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.



وقال عبدالقهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، على تويتر إن محادثات أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية وغيره من الوزراء في أنقرة تتعلق بالمساعدات والهجرة والنقل الجوي والتجارة.



وجاءت الزيارة التي تعد الاولى لوزير الخاريجة الافغاني لأنقرة، بعد يوم من تصريح جاويش أوغلو للصحافيين أنه يعتزم ووزراء من دول أخرى زيارة كابول لإجراء محادثات مع طالبان.



من جهة اخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وفدا من طالبان سيصل إلى موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في مشاورات صيغة موسكو بشأن أفغانستان.



وأضافت الديبلوماسية الروسية على هامش منتدى المرأة الأوراسي الثالث امس: «فنتوقع قيام وفد يمثل حركة طالبان بزيارة موسكو للمشاركة في المشاورات الثالثة بصيغة موسكو بشأن أفغانستان».



وأشارت زاخاروفا وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية إلى أن موسكو قلقة بشأن النشاط الإرهابي المستمر لمسلحي تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في أفغانستان، وقالت «نأمل أن تدلي السلطات الجديدة في كابول بتصريحات تفيد بأنها تستطيع التعامل مع داعش بمفردها دون أي مساعدة خارجية».



ومن المقرر إجراء المشاورات يوم 20 الجاري. وقد تم وضع صيغة موسكو في عام 2017 على أساس آلية التشاور السداسية للمبعوثين الخاصين لروسيا وأفغانستان والهند وإيران والصين وباكستان.



إلى ذلك، أدى انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربة تقل مسؤولا من شرطة طالبان في شرق أفغانستان امس إلى مقتله وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصا آخرين بجروح، حسبما أعلن مسؤولون.



ووقع الانفجار في أسد أباد عاصمة ولاية كونار، واستهدف قائد شرطة منطقة شيغال، وفق مسؤول من «طالبان».



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه «قتل قائد الشرطة وأصيب 11 شخصا بجروح».



وأكد طبيب في مستشفى كونار المركز لفرنس برس استقبال 11 جريحا هم أربعة من مقاتلي طالبان وسبعة مدنيين.