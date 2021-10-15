أصدر أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس مرسوما يتضمن دعوة مجلس الشورى إلى دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في 26 الجاري، كما اصدر قرارا أميريا بتعيين 15 عضوا في المجلس.



ويأتي هذا المرسوم بعد الإعلان في الثاني من الشهر الجاري عن النتائج النهائية لانتخابات أول مجلس للشورى في قطر بفوز 30 مرشحا في الدوائر الانتخابية الثلاثين في البلاد.



وعين أمير قطر امرأتين ضمن من اختارهم لعضوية مجلس الشورى، وذلك بعد الانتخابات الجزئية التي أجريت للمرة الأولى في العاشر من الشهر الجاري ولم تفز فيها أي امرأة بمقعد من بين أكثر من 20 مرشحة .



وقال بيان من الديوان الأميري في قطر ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اختار شيخة بنت يوسف الجفيري وحمدة بنت حسن السليطي لعضوية المجلس.



ولم تكن أي منهما مرشحة في الانتخابات.



جاء ذلك بعدما تنافس 234 مرشحا ومرشحة لشغل المقاعد الـ 30 في مجلس الشورى، فيما يعين أمير قطر 15 نائبا في المجلس.



ويعد مجلس الشورى الهيئة التشريعية في قطر ويدعم جهود السلطة التنفيذية في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون عبر تقديم المقترحات والتصورات ومشاريع القوانين للحكومة ومناقشتها وكذلك القيام بالدور الرقابي الذي يسهل من عمل الحكومة ويساعدها في تحديد مواطن الخلل والتقصير.



وكان أمير قطر قد قال في الثالث من نوفمبر من عام 2020 حينما أعلن عن موعد عقد هذه الانتخابات إن لدى قطر نظاما راسخا متجذرا في بنية المجتمع ومتداخلا معها «وهو ليس تعددية حزبية بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع».



من جهة أخرى، بحث أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهـد آل سعود العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» ان ذلك جاء خلال استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد للأمير تركي بن محمد والوفد المرافق بمناسبة زيارته للدوحة.



وقالت الوكالة ان الأمير تركي بن محمد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الى أمير قطر وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء.



وأضافت ان أمير قطر حمل الأمير تركي بن محمد تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق دوام الرفعة والنماء.