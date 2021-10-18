عبدالكريم أحمد



قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى المتهمة فيها مواطنة بقتل زوجها أوائل شهر أبريل العام الماضي داخل شقتهما في منطقة المسايل، للحكم في 24 الجاري.



وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال شهر مايو الماضي بالحبس المؤبد للمتهمة، وببراءة شخص آخر اتهم بالتستر عليها وإخفائها.



يذكر أن رجال المباحث كانوا قد ألقوا القبض على المتهمة داخل جاخور في منطقة كبد يعود الى شخص على علاقة بها بعد فرارها من موقع الجريمة، حيث اعترفت بضربه بمزهرية ومطرقة على رأسه إثر مشاجرة وقعت بينهما ثم لفت جثته بـ «زولية» وهربت من المكان.