للكوادر الطبية الحكومية التحويل من زيارة إلى التحاق بعائل وفق الشروط وللإناث غير الطبيبات والممرضات استقدام أزواجهن وأبنائهن بسمة دخول سياحية فقط

لجميع الكوادر الطبية بالقطاع الحكومي استقدام زوجاتهم وأبنائهم «التحاق بعائل» ممن تنطبق عليهم الشروط

يسمح للكوادر الطبية والهيئة التمريضية بالمستشفيات الأهلية بإصدار سمات «التحاق بعائل» لزوجاتهم وأبنائهم

السماح للطبيبات والممرضات في الحكومة والمستشفيات الأهلية باستقدام أزواجهن وأولادهن دون 16 عاماً

في حالة وجود كفالة باسم زوج الطبيبة أو الممرضة المقيم يمنح أبناؤهما زيارة سياحية ثم يحولون لكفالة الأب

السماح لـ 7 أنشطة عامة تتعلق بتوفير الأمن الغذائي بإصدار سمات دخول «زيارة تجارية وتصريح عمل» وفق تقدير مدير الإدارة فقط وبما يتناسب مع 3 اعتبارات



محمد الجلاهمة



تماشيا مع توجه الكويت نحو عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق الاستقرار الأسري للوافدين خاصة للمهن التي تحتاج إليها الدولة وتعويض أي نقص في القوى العاملة للمهن الزراعية وما شابه، خلصت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في اجتماع عقد أمس الأحد إلى عدة توصيات تتعلق بالسماح بإصدار سمات التحاق بعائل وزيارات تجارية وسياحية لعدد من الفئات.



وأكد مصدر أمني لـ«الأنباء» أن تلك التوصيات سيتم رفعها أولا إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس للمراجعة، على أن يتم حسمها من قبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف بعد مناقشتها وعرضها على مجلس الوزراء.



ورجح المصدر أن تبت الأجهزة المختصة في تلك التوصيات على أن يبدأ العمل بها فور اعتمادها.



وتضمنت التوصيات الخاصة بسمات الدخول التي خلص إليها الاجتماع وقام برفعها المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد حقوقي حمد الطوالة ما يلي:



القطاع الحكومي الطبي



- السماح لكافة الكوادر الطبية العاملة في (وزارة الصحة - وزارة الدفاع - الحرس الوطني - مؤسسة البترول الوطنية) ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بعائل باستقدام زوجاتهم وأبنائهم بسمة دخول التحاق بعائل.



- السماح للطبيبات والممرضات باستقدام أزواجهن وأولادهن دون سن 16 سنة بسمة دخول التحاق بعائل وفق شروط الالتحاق بعائل، وفي حال وجود كفالات باسم الأب المقيم يتم منحهم زيارة سياحية ثم تحويلهم لكفالة الأب إذا كان مطابقا للشروط.



- السماح للكوادر الطبية الإناث (غير الطبيبة والممرضة) باستقدام أزواجهن وأبنائهن بسمة دخول زيارة سياحية فقط.



- السماح للكوادر الطبية بالتحويل من زيارة إلى التحاق بعائل وفق الشروط والضوابط، على أن يتم استقبال المعاملات كل حسب عنوان سكنه.



القطاع الأهلي الطبي



- السماح للطبيبات والممرضات العاملات بالمستشفيات الأهلية فقط (دون العيادات والمستوصفات الأهلية) باستقدام أبنائهن دون سن 16 سنة بسمة دخول التحاق بعائل وفق شروط الالتحاق بعائل وفي حال وجود كفالات باسم الأب المقيم يتم منحهم زيارة سياحية ثم تحويلهم لكفالة الأب إذا كان مطابقا للشروط.



- السماح للكوادر الطبية والهيئة التمريضية العاملين بالمستشفيات الأهلية فقط (دون العيادات والمستوصفات الأهلية) بإصدار سمات دخول (التحاق بعائل) لأسرهم (الزوجة والأبناء) وفق شروط الالتحاق بعائل.



وفيما يتعلق بالقطاعات العامة في توفير الأمن الغذائي، تقرر السماح لـ 7 أنشطة هي: المزارع، وصيد وبيع الأسماك، ومربي المواشي والدواجن ومنتجي الألبان، ومصانع وموردي المواد الغذائية والمخابز، ومراكز تسوق المواد الغذائية، والمطاعم والتجهيزات الغذائية، بالإضافة إلى شركات تعبئة المياه والمرطبات، السماح لها بإصدار سمات دخول (زيارة تجارية - تصريح عمل) كل حسب عنوان سكنه، على أن تخضع النسبة المقررة لتقدير مدير الإدارة فقط بما يتناسب مع (نشاط الشركة/ عدد العمالة/ تقدير الاحتياج).





