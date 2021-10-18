سعود عبدالعزيز



تمكنت دوريات المرور أمس من ضبط مركبتين، بعد ورود عدة اتصالات ومراسلات على هاتف شكاوى وملاحظات الإدارة العامة للمرور، الأولى تفيد بقيادة شخص لمركبة عكس اتجاه السير، والثانية بقيادة شخص مركبة بشكل يعرض حياة الآخرين للخطر.

هذا، وتم ضبط المركبتين وجرت إحالتهما الى كراج حجز المرور.



وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بقائدي المركبات الالتزام بقواعد وقوانين المرور، مثمنة التفاعل الإيجابي للإخوة المواطنين والمقيمين مع المظاهر والسلوكيات السلبية والتعاون مع رجال الأمن لضبط مرتكبيها.



ودعت الإدارة الجميع إلى إبلاغ هاتف شكاوى وملاحظات المرور على الرقم: 99324092 ، أو هاتف الطوارئ: 112 في حال رصد أي مخالفة.