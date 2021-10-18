العمل على تشكيل لجان تنسيقية لتعزيز التعاون والقضاء على مختلف العراقيل





عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف اجتماعا اليوم بمكتبه في مقر وزارة الداخلية مع وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، بحضور الوكلاء المساعدين وقيادات الوزارتين من ذوي الاختصاص.



وفي بداية الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالحضور ونقل إليهم تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي على الجهود التنسيقية المشتركة.

واستعرض الاجتماع عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآليات تذليل كل العقبات في عدة مجالات منها آلية إصدار سمات دخول الأطباء والكوادر الطبية، إضافة الى العمل على تشكيل لجان تنسيقية بين قطاعات المؤسسة الأمنية والخدمية والقطاعات ذات الصلة في وزارة الصحة بهدف الوصول بالخدمات المقدمة من الوزارتين الى السرعة والدقة والجودة اللازمة.



وأكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، أن التعاون والتنسيق مستمران مع وزارة الصحة وتسخير كل الإمكانات البشرية والتقنية لإنجاز المهام المشتركة.



وبحث الاجتماع أهم المعوقات والقضايا العالقة بين الوزارتين، كما تم التوافق على إيجاد الحلول السريعة والقانونية لها.



وفي الختام، أشاد وكيل وزارة الصحة بما تم بحثه خلال الاجتماع التنسيقي، مؤكدا تعاون وزارة الداخلية وتفاعلها مع كل متطلبات القطاعات الصحية، ومثمنا هذا الجهد الذي يعد نموذجا يحتذى به في التعاون بين القطاعات الحكومية.