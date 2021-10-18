حنان عبدالمعبود



أكدت اختصاصية التغذية بإدارة تعزيز الصحة هايدي السعداوي على ضرورة اعتماد نظام غذائي صحي وخاصة أنواع الأغذية الواقية من السرطان، مبينة ان من أهمها الطماطم لاحتوائها على مادة الليكوبين والكركم لاحتوائه على مادة الكركومين والرمان وكذلك الخضراوات الورقية والشاي لاحتوائهم على مضادات الأكسدة جاء هذا ضمن محاضرة ألقاها السعداوي خلال الندوة التي أقامتها حملة «كان» التوعوية لمكافحة مرض السرطان بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة التابعة لوزارة الصحة، ضمن الأنشطة التي تنظمها الحملة للاحتفال العالمي بـ «أكتوبر الوردي» الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وقدمت المحاضرة لعضوات نادي الكويت الرياضي للصم والبكم تأكيدا لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وبينت السعداوي ان المحاضرة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع حملة «كان» وحرصا من إدارة تعزيز الصحة على التواصل مع كل شرائح المجتمع لنشر الوعي الصحي بين مختلف فئاته.

كما تناولت التعريف بالسرطان عموما وبسرطان الثدي خصوصا، وقدمت شرحا مفصلا للأعراض وطرق الكشف المبكر والفحوصات التي تجرى لتشخيصه وكيفية الوقاية منه، .