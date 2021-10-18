عبدالكريم العبدالله



تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» في عدد سابق فيما يخص التنسيق بين مؤسسة التأمينات و«الصحة» لبحث الأعمال «الشاقة» أو «الضارة» أو «الخطرة»، شكلت الجهتان فريق عمل مشتركا لبحث هذه الوطائف، وانبثق عنه فريق عمل فني مختص سيباشر عمله.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، أن الفريق سيقوم بزيارة مواقع العمل المختلفة وبحث النماذج والاستمارات.

وبينت المصادر أن الفريق سيبدي رأيه فيما يعرض عليه من وظائف ومدى اعتبارها من الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة، وسيعد تقريرا مفصلا، وعرضه على فريق العمل المشترك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تكليفه.