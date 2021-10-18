أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير د.ناصر العجمي أن الأعمال الخيرية ضرورة اجتماعية، واقتصادية إلى جانب كونها ضرورة إنسانية، مشيرا إلى أنها حل لمشكلات الفقر والبطالة، وهدف لتحقيق التنمية الاجتماعية.



جاء ذلك خلال استقبال العجمي لممثل مبرة المرحوم عيسى حسين اليوسفي عمر مسوح مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، الذي قدم عدد 50 جهازا من الكمبيوتر المحمول تبرعا لأبنائه الأيتام المكفولين من قبل جمعية تنمية الخيرية.



وقدم العجمي الشكر الجزيل إلى مبرة المرحوم عيسى حسين اليوسفي ممثلة بالدكتور عادل اليوسفي على «دعمهم اللامحدود لأبنائنا الأيتام والفئات الأخرى التي ترعاها الجمعية»، مشيدا بدورهم الكبير وما قدموه من دعم للجمعية، مبينا أن دعمهم ذلك يأتي استشعارا منهم للمسؤولية الاجتماعية، ومد يد العون، ومساعدة الفقراء والمحتاجين.



وقال العجمي إن لمبرة المرحوم عيسى حسين اليوسفي الكرام مساهمات سابقة وعديدة في دعم أنشطة الجمعية، فجزاهم الله خيرا، والشكر موصول لكل من قدم العطاء، داعيا الشركات ورجال الأعمال والمقتدرين إلى مد يد العون ودعم «تنمية الخيرية» بمساهماتهم المختلفة ليكونوا عونا وسندا في أعمال الخير التي تتبناها.



وأضاف العجمي ان «تنمية الخيرية» تحرص على تنويع الدعم المقدم للفئات التي ترعاها بما يتعدى تقديم الغذاء والكساء إلى أدوار إيجابية تخدم اقتصاد الأسرة، كتعليم الأيتام وأبناء الفقراء والمحتاجين وإعادة تأهيلهم للعمل والإنتاج، كما استطاعت أن تخرج أسرا من دائرة الفقر إلى دائرة الدخل المحدود.