حصدت شركة العقارات المتحدة، أربع جوائز مرموقة من فئة 5 نجوم لمشاريعها التطويرية، وذلك ضمن جوائز العقارات العربية والأفريقية لعام 2021 والتي منحتها المنظمة الدولية لجوائز العقارات مؤخرا في حفل افتراضي يوم الخميس 7 أكتوبر في مدينة ايسيكس بالمملكة المتحدة.



حيث حصل مشروع «أبراج حصة» السكني على جائزة «أفضل تطوير سكني» وجائزة «أفضل تصميم سكني»، في حين توج مشروع «منتجع أسوفيد» في مدينة مراكش بالمغرب على جائزتي «أفضل مشروع سكني» وكذلك «أفضل تصميم فندق» لمنتجع سانت ريجس مراكش.



كما حاز مشروع «بيوت حصة» السكني جائزة «أفضل تصميم للمساكن المتعددة»، باعتباره من روائع أعمال شركة دار «اس اس اتش» للاستشارات الهندسية، واحدة من أبرز الشركات الاستشارية الهندسية والمعمارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.



وتبرز أهمية هذه الجوائز العالمية باعتبارها معيارا للتميز في قطاع التطوير العقاري بالمنطقة.

اذ تم تصنيف المشاريع الثلاثة من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم ما يزيد على 80 خبيرا من نخبة الخبراء في القطاع العقاري العالمي، تركز تقييمهم على العديد من المواصفات كالتصميم والجودة وتوافر الخدمات والابتكار والالتزام بالاستدامة والتسويق.



وبهذه المناسبة، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن عصام حوا قائلا: ان الفوز بهذه الجوائز المرموقة يعد بمنزلة شهادة عالمية تعزز تفوق شركة العقارات المتحدة لتطوير أفضل مشاريعها وتصنيفها ضمن المطورين العقاريين المتخصصين على مستوى الوطن العربي وأفريقيا.

اذ تمكننا هذه الجوائز من ترسيخ مكانتنا بين المطورين العالميين، والمضي قدما بحرصنا على تلبية تطلعات العملاء، حيث أنهم في مقدمة اهتمامنا وكذلك التركيز على تبني منهجية طموحة تعتمد على جماليات التصميم وجودة المنتج مؤكدين حرص الشركة الدائم على طرح أرقى المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية والفندقية الأكثر ابتكارا على مستوى الكويت والمنطقة ككل، والتي تتميز استخداماتها بالجودة العالية والابتكار وترتقي بأسلوب جديد للمجتمع السكني والرواد للعيش والترفيه والعمل في آن واحد.



من جهته، عبر م.مشاري سليمان المحيلان المدير التنفيذي للتطوير عن سعادته قائلا: ان حصولنا على هذا التكريم الرفيع لجوائز العقارات العربية والأفريقية لعام 2021 يؤكد مكانتنا الرائدة كمطور عقاري جدير بالحفاظ على أرقى معايير الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات المتطورة ضمن الفنون الهندسية المعمارية والتصاميم الداخلية لمشاريعنا.

وان هذا الانجاز ما هو إلا إثبات ودلالة على سعينا المستمر في جميع مشاريعنا لإضافة اللمسات الراقية والجذابة لترسي أسسا مبتكرة في فنون التصميم والهندسة المعمارية.



ويعد مشروعي «أبراج حصة» و«بيوت حصة» السكني بضاحية حصة المبارك أحد أبرز مشاريع شركة العقارات المتحدة في الكويت، اذ تنهض «أبراج حصة» على ارتفاع 40 طابقا، لتغدو تصميمها تحفة معمارية رائعة ونقلة هندسية نوعية لمفهوم سكني معاصر لتوفر لساكنيها مجموعة واسعة من المساكن العصرية تجمع بين الفخامة والرفاهية، وتتنوع بين الشقق وطوابق الدوبلكس وكلها مؤلفة من ثلاث غرف نوم تتميز بمناظر بانورامية خلابة على البحر والمدينة.



ويتكون مشروع «بيوت حصة» من 40 وحدة تاون هاوس راقية، مكونة من أربع غرف نوم، وبنايتين متجاورتين بارتفاع 12 طابقا لكل منهما تشمل 104 شقق فاخرة مكونة من 2 غرف نوم متضمنين 7 وحدات البنتهاوس، صممت بأعلى مستويات الفخامة والرفاهية وسط طبيعة ناضرة وبإطلالة على الخليج العربي وعلى مقربة من قلب مدينة الكويت النابضة.



ويوفر المشروعان السكنيان للقاطنين فيه مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات لتضيف بذلك تجربة سكنية معاصرة تجمع بين الحداثة والخصوصية.

وقد حققت الشركة إجمالي مبيعات للوحدات السكنية في أبراج حصة بنسبة تصل إلى 57%، وبيع نسبة 24% من «بيوت حصة».



وعلى صعيد مشروع «أسوفيد» في مدينة مراكش بالمغرب فهو يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، ويتمتع بموقع استراتيجي، حيث يبعد نحو 8 كيلومترات عن مطار مراكش الدولي.



ويعتبر منتجعا سياحيا وسكنيا متكامل متعدد الاستخدامات ومصمم بأسلوب فاخر، لينقسم الى مراحل، تضم الأولى نادي قائم للغولف المكون من 18 حفرة والحائز العديد من الجوائز العالمية، الى جانب عدد من الفيلات السكنية الراقية.



وستضم المرحلة الثانية للمشروع منتجع سانت ريجيس مراكش، احد فنادق سلسلة ماريوت العالمية من فئة خمس نجوم ويتألف من غرف وفلل صممت بأعلى مستويات الرقي والفخامة، الى جانب العديد من المرافق والخدمات الترفيهية التي تتميز بمواصفات عالمية.



كما ستضم المرحلة الثانية في «أسوفيد» على وحدات سكنية راقية منها فلل تحمل علامة تجارية، وفلل استثمارية سكنية وشقق بالإضافة الى أنشطة تجارية متنوعة.