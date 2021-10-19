

أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع شركة هواوي العالمية، لتعزيز وتطوير البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه الخطوة ستفتح المجال لتوفير أفضل تجربة عملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشبكة، إذ يأتي هذا التعاون ضمن جهودها لتعزيز ريادتها كأول شبكة اتصالات تقدم الخدمات التجارية لهذه التكنولوجيا المتطورة في السوق الكويتية.



وذكرت الشركة أن توقيع الاتفاقية جاء على هامش مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2021)، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، ورئيس أعمال مزودي الاتصالات في هواوي الشرق الأوسط آن جيان.



خدمات ذات جودة عالية



وفي هذا السياق، قالت إيمان الروضان: «نتوسع اليوم في شراكتنا الاستراتيجية في المجالات التكنولوجية، لنؤكد على التزامنا بتقديم أحدث الخدمات لقاعدة عملائنا، فدائما ما تتطلع زين إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقى لطموحات ورغبات عملائها الأفراد والشركات».



وأضافت الروضان: «نبحث من خلال هذا التعاون تطبيق العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، خصوصا المرتبطة بأحدث تقنيات الجيل الخامس 5G، التي من شأنها تقوية تغطية الشبكة، وتحسين طاقتها الاستيعابية، وتطوير تجربة العميل، وتحسين تجربة المستخدم الخاصة بتقنية FWA، وتسريع عملية تطوير شبكة 5G المستقلة (SA)».



وبينت الروضان أن مذكرة التفاهم تبحث أيضا سبل تطوير العديد من مجالات البنية التحتية الخاصة بشبكتنا لتنمية الجوانب المتعلقة بـ 5G، التي من شأنها تمكين خطط التحول الرقمي التابعة للعديد من القطاعات الحيوية التي تخدمها عمليات زين في الدولة.



وتابعت: «لا ترتكز مذكرة التعاون هذه على إحراز التقدم في الجوانب التشغيلية والتقنية فحسب، بل تمتد أيضا إلى تطبيق أساليب النمو المستدام التي نؤمن بأهميتها كثيرا، إذ سنبحث معا سبل تقليل بصمتنا البيئية الناتجة عن عملياتنا، وذلك من خلال تطبيق ابتكارات ترشيد وتقليل الاستخدام، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ودعم الحلول المستدامة الخاصة بعمليات الاتصالات في القطاعين العام والخاص».



واختتمت الروضان بقولها: «إن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو أن نستثمر بجهودنا وخبراتنا مع شركائنا في قطاع التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي الشامل الذي تقدمه تكنولوجيا الجيل الخامس لمجتمع الأعمال الكويتي».



قصة نجاح



جدير بالذكر، أن زين استعرضت مؤخرا قصة نجاح إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها النسخة الـ 12 من المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة (MBBF) الذي استضافته شركة هواوي العالمية في دبي، وسط مشاركة واسعة من قادة الشركات والهيئات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتسعى زين إلى أن تلعب دورا حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواء في قطاع المؤسسات الكبرى أو الأعمال الصغيرة والنامية.



وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل زين على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.