أعلنت شركة بحرة التجارية، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة عن توقيعها لاتفاقية شراكة مع أحد أهم عملائها الرئيسيين «شركة يوسف العويد وأولاده للسيارات» لتوريد 100 حافلة أشوك ليلاند أويستر ذات 33 مقعدا، حيث ستستفيد منها شركة العويد في خدمات نقل الكوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة.



وقد أقيم حفل لتسليم مفاتيح الحافلات في المقر الرئيسي لشركة العويد، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة يوسف العويد، والمدير العام محمد الدغيم، بالإضافة إلى المدير العام لشركة بحرة التجارية إيلي أندراوس، ومدير المبيعات بيجو جانجادهاران، ومساعد المدير شاجهان كاندوث.



وبهذه المناسبة، قال إيلي أندراوس: أشكر إدارة وموظفي شركة العويد على ثقتهم، لقد شهدنا على مدار السنوات الأخيرة نموا قويا في الحصة السوقية لشركة أشوك ليلاند، وخاصة بعد طرح حافلات «فالكون» و«أويستر»، الأمر الذي يعتبر تأكيدا على القيمة المتميزة للعائد المالي من منطلق تعامل الشركات، نحن متفائلون بمجموعة منتجات أشوك ليلاند القادمة في فئة المركبات التجارية الخفيفة، فعلامة الساير التجارية تمثل ربحية العميل.



ونجحت حافلات أشوك ليلاند في اختراق قطاع الإنشاءات، وشركات التأجير والمدارس بكسبها لقلوب العملاء من خلال أرباحها العالية عن كل مقعد وبأقل تكلفة تشغيلية، مع استمتاع الركاب بمقاعدها المريحة المزودة بتكييف هواء شديد التحمل، والذي نحتاجه بشدة في مناخنا.



من جانبه، قال يوسف العويد: نحن نقدم حلول النقل الأكثر ابتكارا والأقل تكلفة في الكويت، ونعمل عن كثب مع حكومة الكويت وقطاعاتها الوزارية، والتي أكسبتنا سمعتنا المتميزة في تقديم خدماتنا القيمة عند الحاجة الماسة لها. وإننا على ثقة من أن شراكتنا الجديدة مع شركة بحرة التجارية لحافلات أشوك ليلاند ستعزز من أسطول حافلاتنا.



وحققت أشوك ليلاند في عام 2020 إنجازا رائعا، حيث ظهرت 2000 حافلة أويستر في السوق الخليجي من مصنعها الواقع في رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، كما أطلقت أشوك ليلاند، وهي ثالث أكبر شركة مصنعة للحافلات في العالم في عام 2017 ثلاثة أنواع مختلفة من حافلة أويستر في فئة الموظفين والمدارس والرفاهية، ومنذ ذلك الحين، جذبت حافلة أويستر العملاء بمساحتها الداخلية التي تتضمن 33 مقعدا، بالإضافة إلى موثوقيتها ومتانتها الغير مسبوقة.



وتتميز حافلات أشوك ليلاند أويستر بتصميمات داخلية مخملية فاخرة وتصميمات خارجية قوية، الأمر الذي يوفر الراحة والأمان في هذه المركبة، ويجعل من كل رحلة تجربة لا تنسى. وإضافة إلى مكوناتها المتينة وامتلاكها بأقل تكلفة، فإن حافلة أويستر تطل علينا من عالم من الأناقة المعاصرة والراحة. كما تساعد المساحات الداخلية الفسيحة والممتازة بالإضافة إلى الممر السالك ومساحات الأرجل الواسعة الركاب على التنقل بكل أريحية ورفاهية. تم إخضاع أويستر لاختبارات السلامة الصارمة، وقد صممت بمقصورة داخلية مقاومة للحريق، بالإضافة إلى المزيد من ميزات الأمان. إن حافلة أويستر، أول حافلة متوافقة مع معايير دول مجلس التعاون الخليجي، مصممة بشكل مثالي لحماية الركاب في جميع الظروف.



وتفخر شركة بحرة التجارية بحافلات أويستر الخاصة بها والتي يتم تشغيلها في المؤسسات التجارية الرائدة في الكويت. فقد أصبحت حافلة أويستر واسعة الانتشار في شتى مدن الكويت، ما أضاف الجمال إلى معالمها والتوفير في حسابات المشغلين.