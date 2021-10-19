عبدالله التويجري: البنك الرقمي الجديد يقدم خدمات بنكية بريطانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

أندرو بول: بنوك المملكة المتحدة موضع إعجاب من العالم أجمع نظراً لاستقرارها ومرونتها



أعلنت مجموعة بنك بوبيان أمس، أن علامتها التجارية الجديدة «Nomo Bank» من بنك لندن والشرق الأوسط التابع للمجموعة، قد بدأت أعمالها بالكامل بعد إطلاق قائمة التسجيل المبكر في يوليو 2021 في البنك الجديد الذي يعد أول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان وعضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط عبدالله التويجري: «إن تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكل أساسي تتيح للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم».



وأضاف: «يختصر ذلك إجراءات تقديم الطلبات المطولة التي قد تستغرق وقتا طويلا ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي الواضح وسهل الاستخدام حيث يتيح Nomo Bank للعملاء الإنفاق وتحويل الأموال واستثمار ثرواتهم بشكل مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (24 ساعة طوال أيام الأسبوع) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة».



فرص البنك الجديد



قال التويجري إن الخدمات المصرفية التي يقدمها Nomo Bank فريدة، حيث إنها تتيح لغير المقيمين في المملكة المتحدة من الكويت فرصة مميزة لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة والتمتع بجميع المزايا المرموقة للنظام المصرفي بالمملكة المتحدة.



وبالنسبة للكويتيين الزائرين بشكل متكرر للمملكة المتحدة، فإن حلول Nomo Bank للخدمات المصرفية المحلية تتيح للعملاء تجنب الرسوم الدولية المرتفعة بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية قد لا تتاح في المعتاد لغير المقيمين في المملكة المتحدة.



وأشار التويجري الى انه مع Nomo Bank لا توجد رسوم على الإنفاق في المملكة المتحدة بالجنية الإسترليني أو على التحويلات إلى الحسابات البنكية في بريطانيا، الأمر الذي يساعد العملاء على الإنفاق وعلى إرسال أموالهم بكل سهولة أثناء تواجدهم في المملكة المتحدة.



ويمكن لعملاء Nomo Bank كذلك تنمية ثرواتهم في بريطانيا من خلال الودائع الثابتة لأجل ذات معدلات الربح والأطر الزمنية المحددة الى جانب أن الحسابات محمية في المملكة المتحدة حيث تتمتع الودائع حتى 85.000 جنيه إسترليني بالحماية بموجب نظام تعويضات الخدمات المالية (Financial Services Compensation Scheme).



فرص استثمارية إسلامية



من ناحية أخرى، قال التويجري: «يعتبر Nomo علامة تجارية تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط وهو بنك مرخص بالكامل في المملكة المتحدة، ويتيح الفرصة للعملاء للاستفادة من أحد أرقى النظم المصرفية في العالم، حيث يوفر البنك الجديد فرص استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال طرح ودائع ثابتة ذات أجل محدد وخدمات بنكية رقمية إسلامية، متاحة للجميع من أي مكان في العالم».



استقرار ومرونة عالية



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط أندرو بول إن بنوك المملكة المتحدة هي موضع إعجاب من العالم أجمع نظرا لاستقرارها ومرونتها والمستويات العالية للحوكمة. وستساعد رقمنة الخدمات على تمكين العملاء في الشرق الأوسط من فتح الحسابات البنكية في المملكة المتحدة والاستفادة من مزاياها مع الاطمئنان إلى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.



وأضاف: «في Nomo، قمنا بتشكيل فريق رائع من ممن لديهم خبرات سابقة في البنوك الرقمية العالمية وممن يمتلكون خبرة كبيرة في إنشاء النظم المصرفية الرقمية. كما قمنا بإحراز تقدم كبير خلال فترة زمنية قصيرة، وأتطلع إلى العمل مع هذا الفريق لمواصلة بناء البنك».



ما معنى كلمة «Nomo»؟



هي كلمة مشتقة من كلمة (نمو) باللغة العربية والتي تعني النمو في كل الجوانب وهي الوعود التي يمنحها البنك لعملائه وقد تم اختيار الاسم ليكون فريدا وبسيطا ومناسبا للنطق والكتابة ومناسبا للخدمات الرقمية.



شكر البنك المركزي



تقدم التويجري بالشكر لبنك الكويت المركزي على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير القطاع المصرفي ومواكبته للتطورات الحاصلة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وإعداد البنوك لتكون أكثر جاهزية للمرحلة المقبلة من التغيير.



لماذا تفتح حساباً في «Nomo Bank»؟



٭ فتح الحساب في دقائق من خلال هاتفك الذكي والتحكم في حسابك على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان.



٭ رسوم مجانية للسحب النقدي في بريطانيا (ربما تكون هناك رسوم بسيطة لماكينات السحب).



٭ الحساب الجاري بالجنيه الأسترليني والدولار الأميركي.



٭ الحصول على بطاقة ماستركارد للسحب الآلي بالجنيه.



٭ التحويلات المصرفية داخل المملكة المتحدة مجانية بينما الدولية برسوم تنافسية.



٭ الودائع محددة الآجل بالجنيه الاسترليني والدولار الأميركي.



٭ دعم باللغتين العربية والانجليزية.



٭ لا توجد أية رسوم خلال الأشهر الثلاثة الاولى من فتح الحساب.



٭ قريباً إمكانية الدفع واستخدام خدمات Apple Pay.