حث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مواطني بلاده، أمس على محاربة التيارات المناهضة للعلم، مما يعرقل إعادة الأمور لما كانت عليه في إيطاليا قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال ماتاريلا - خلال افتتاح العام الدراسي بجامعة بيزا - إن اللقاحات تعد إنجازا توصل إليه العلم، داعيا إلى تذكر ذلك احتراما لضحايا كورونا، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وأضـــاف ماتاريـــلا انه يبدو أن المناهضين للتطعيم يريدون عرقلة تعافي البلاد، في إشارة إلى احتجاجات عنيفة شهدتها إيطاليا الشهر الجاري ضد التطعيم بلقاحات كورونا.