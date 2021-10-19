قال علماء يونانيون أمس إن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يحمي من فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، مضيفين ان لقاحات كورونا لا تحمي أيضا من الإنفلونزا، لذلك فإن اللقاحين مهمان.



وقالت رئيسة لجنة التطعيم الوطنية في اليونان ماريا ثيودوريدو - وفقا لما ذكرته صحيفة «كاثمريني» اليونانية - إن «الإنفلونزا لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن تكون هناك أي نسخة منها من حيث خطورتها أو وقت ظهورها».

وأضافت:«يمكن أن نواجه شتاء هادئا لكن في نفس الوقت يمكن أن يكون العكس ويتسبب في تفش خطير أو حتى وباء»، معربة عن قلقها من أن الإنفلونزا يمكن أن تصيب المزيد من الناس هذا العام وتكون أكثر خطورة على وجه التحديد لأن جهاز المناعة لديهم نسي الفيروس بعد عام من الغياب.