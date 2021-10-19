أقيم حفل زفاف وريثة شركة ميكروسوفت العملاقة جينيفر غيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأميركي، بيل غيتس، على المصري نايل نصار، وذلك في أمسية جميلة السبت الماضي في منزلها بمقاطعة ويستشستر، ولاية نيويورك الأميركية.



جاء ذلك بعد أن عقدت جينيفر قرانها بالفعل على الفارس نايل نصار، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، خلال حفل إسلامي سري تم تنظيمه مساء الجمعة في حديقة مزرعة جينيفر التي تبلغ مساحتها 142 فدانا في بلدة نورث سالم، قبل أن تتحول المزرعة الكبيرة إلى مكان زفاف فخم، مكتمل بمسرح، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وأرضيات خشبية صلبة ومنصة، لإقامة حفل الزواج الذي أقيم بدعوة نحو 300 ضيف، كما بنيت خيام متقنة في المزرعة أشبه بالصوب الزجاجية خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا للمناسبة.



وذكر موقع قناة «فوكس بيزنس» الأميركية أن المؤسس المشارك لشركة Microsoft اشترى المزرعة بقيمة 15.82 مليون دولار لابنته جينيفر، 25 عاما، في عام 2018 بعد فترة وجيزة من تخرجها في جامعة ستانفورد.



وبالإضافة إلى والدي جينيفر، بيل، 65 عاما، وميليندا، 57 عاما، شمل الحضور، شقيقها روري، 22 عاما، وشقيقتها فيبي، 19 عاما.



ومن مفاجآت حفل الزفاف ان الطقس ظل جافا حتى نحو الساعة 6 مساء ثم أجبر الضيوف على العودة إلى الداخل في المزرعة التي تحولت أيضا إلى مجموعة من الغرف أو الأجنحة الفاخرة المترابطة المغطاة بالزجاج وبها مقاعد بيضاء طويلة وعشرات من موائد الطعام المزينة بأزهار وردية وأطباق عشاء بيضاء.



وقالت «فوكس بيزنس» إن تكلفة حفل زفاف ابنة ثالث أغنى رجل في العالم، قاربت مليوني دولار.



وكانت بداية تعارف جينيفر ونايل في يناير 2017، ويتشارك الثنائي العديد من الهوايات، أهمها حب الخيول وسباقات الفروسية، وتمت خطبتهما في يناير 2020.



يذكر أن جينيفر غيتس ونايل نصار التقيا في حلبة فروسية مرموقة، ولاحقا مثل نصار بلاده مصر في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، بينما جينيفر وهي طالبة في الطب تعد أيضا فارسة بارعة تتنافس في محافل دولية.