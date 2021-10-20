منذ إنشائها، أولت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، أهمية كبرى لدعم البحث العلمي بهدف النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار في المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الكويت.

وقد حرصت المؤسسة دوما على تحقيق أحد أهم أهداف المؤسسة، ألا وهو تعزيز البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالأولويات الوطنية، مع التركيز على البحوث الأساسية والتطبيقية وتطبيق التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة.



وأحد ثمار هذا التوجه هو المساهمة في وفاء الكويت بتعهداتها تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية، وذلك برفع «خطة التنفيذ الوطنية الكويتية بشأن اتفاقية استكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة» NIP، إلى أمانة اتفاقية ستوكهولم - اتفاقية التلوث العضوي الثابت (POP).

وهذه الوثيقة هي ثمرة بحث أجراه معهد الكويت للأبحاث العلمية، بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للبيئة، وبتمويل من KFAS. وأشرف على تنفيذ المشروع فريق وطني يضم كلا من معهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للبيئة، وعدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية.



وتصف هذه الخطة كيفية وفاء الكويت بالتزاماتها للقضاء على إطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو الحد منها، وتنفيذ الإدارة السليمة لمخزونات النفايات والمواقع الملوثة، والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.

وتشمل الخطة البيانات المجمعة وجرد الملوثات العضوية الثابتة في الكويت، والتدابير الواجب اتخاذها للحد من الإطلاقات، وخطة عمل وتنفيذ وطنية للحكومة وأصحاب المصلحة في الكويت.

كما تقدم خطة العمل الوطنية لمحة عامة عن الأولويات والأنشطة الموصى بها والاستراتيجيات واحتياجات بناء القدرات والأطر الزمنية والاحتياجات من الموارد.



وأشاد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) د.خالد الفاضل بالجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة.

إذ ظلت تعمل طوال العامين الماضيين وعلى الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19، مبرهنة على جديتها في العمل، وحرصها على التعاون وتهيئة الظروف، حتى تتمكن فرق العمل المتخصصة من تنفيذ هذا المشروع، ناهيك عن الفائدة البيئية الوطنية المرجوة من إنشاء قاعدة معلوماتية عن الملوثات العضوية الثابتة، ووضع خارطة طريق للتعامل مع هذه الملوثات المقيدة ضمن اتفاقية.

وقال إن المشروع تضمن مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة تضمنت ٩ جهات وطنية، وتم إجراء تقييم شامل لمختلف القضايا المرتبطة بالإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكيميائية والملوثات العضوية الثابتة المدرجة تحت اتفاقية استكهولم وكيفية التعامل مع كل ملوث منها.