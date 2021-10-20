شارك بنك الخليج هذا الشهر في الحملة التوعوية الوطنية «تعليم آمن»، التي تعاونت فيها عدة وزارات مع القطاع الخاص، لتسهيل عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة بعد أكثر من سنة ونصف السنة من الانقطاع.

وانطلقت الحملة بالتزامن مع بداية العام الدراسي في أوائل الشهر، وبمشاركة كل من وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والداخلية والإعلام، بغرض توعية وتشجيع جميع أفراد المجتمع ودعوتهم الى دعم الجهود والمبادرات والحكومية المتعلقة بالاستعداد والتجهيز لعودة الطلبة.



ومن المبادرات التي شاركت فيها مؤسسات القطاع الخاص، كان رعاية حقائب المواد الوقائية التي تم توزيعها في المدارس على الطلبة، والتي احتوت على مجموعة من المعقمات والكمامات والقفازات لوقاية الطلبة أثناء تواجدهم في المدرسة.



وكجزء من المسؤولية الاجتماعية لبنك الخليج، وعلى هامش حملة «تعليم آمن»، تواجد موظفون من البنك في مدرسة قيس ابن أبي العاص لتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلبة.

وحول ذلك، قالت مدير في إدارة الاتصالات المؤسسية، ريم حسن: «نهنئ الطلبة وأولياء أمورهم والمدرسين بهذه العودة الحميدة للطلاب إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقد سعدنا في بنك الخليج بالمساهمة في حملة (تعليم آمن) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الإعلام كما تأتي هذه الجهود بالتزامن مع الحملة الكبيرة التي نطلقها في بنك الخليج بهذه المناسبة.

نحرص في بنك الخليج دائما على المشاركة في الحملات الحكومية المجتمعية، وعلى التفاعل مع أبناء الكويت دائما وفي كل المناسبات».

ومن الجدير بالذكر أن بنك الخليج أدار حملة كبيرة بمناسبة العودة الى المدارس، بالتعاون مع عدة جهات، تضمنت مفاجأة أهالي الطلبة بقسائم مشتريات نقدية في مجموعة من المكتبات، إضافة إلى تقديم خصومات لعملاء بنك الخليج في عدة محلات لشراء مستلزمات وشنط المدرسة.

كما تضمنت الحملة مجموعة مقاطع مصورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إعداد أفضل وجبات غذائية مناسبة للطلبة في المدارس.

وفي أول يوم دراسي، أطلق بنك الخليج أغنية تتضمن جميع حروف الأبجدية العربية، ليسهل تعلمها على الصغار.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.