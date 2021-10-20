ندى أبو نصر



أعلن المدير التجاري لقسم الترفيه في شركة الشايع ومدير العمليات في «كيدزانيا الكويت» عبدالقدوس الحسني عن انضمام مؤسسة الأصباغ Jotun كشريك جديد ضمن قائمة الرعاية التي تشمل شركات عديدة في كيدزانيا.



وأوضح أن Jotun وهي إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطوير أصباغ خاصة للأطفال والتي تحتوي على كميات قليلة من المواد السامة وبالتالي تعتبر من الأصباغ الصحية سيتمد عقد رعايتها لأحد الأنشطة المرتبطة بالأصباغ إلى 3 سنوات، لافتا إلى أنه تم افتتاح الجناح بذلك.



وتوجه الحسين بالشكر إلى طاقم Jotun على انضمامهم قائمة رعاية «كيدزانيا»، مشيرا إلى أن أنشطة الشركة محببة لدى الأطفال كثيرا وسيتم استخدام الأصباغ ضمن جناح خاص لمشاركة الأطفال في القيام بهذه المغامرة الممتعة.

بدوره، قال مدير تسويق الديكور في شركة أصباغ Jotun أحمد إسماعيل: نحن سعداء جدا بمشاركتنا كيدزانيا في افتتاح جناح خاص لنا ونحن مع كيدزانيا منذ بدايتها وفي عدة دول.

وأضاف أن أصباغ Jotun تتميز بأنها ضد البكتيريا ومن دون رائحة وتنقي الأجواء من المواد الضارة فهي أصباغ صحية لأطفالنا بالمرتبة الأولى وهدفنا في مشاركتنا بجناح خاص ضمن قرية كيدزانيا أن نقدم أنشطة تعليمية للأطفال لتعليمهم كيفية طريقة الصبغ لمشاركة الأهل في مثل هذه الخطوة في المنزل إذا رغبوا.



وأشار إلى أنه سيتم في كل عام عرض خاص على مسرح كيدزانيا للألوان الجديدة المخصصة لغرف الأطفال من أصباغ Jotun.