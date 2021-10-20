أعلن فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع عن فوزه باثنتين من جوائز السفر العالمية عن فئة «أفضل فندق فاخر في الكويت»، كما فاز الجناح الملكي بالفندق بلقب «الجناح الفندقي الرائد»، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم يوم 10 أكتوبر الماضي.



وبهذه المناسبة، أعرب ديدييه جاردان، مدير عام فندق فورسيزونز الكويت - برج الشايع، منذ افتتاحه عام 2017، عن سعادته بالإنجاز الجديد، وأوضح قائلا «لطالما كان استحقاق هذه الجائزة المرموقة شرفا لنا.

واليوم، أشعر أنا وفريقي بأكمله بالفخر والاعتزاز مع حصولنا على جائزتين في نفس الوقت».

وقد عزا جاردان الفضل في هذا النجاح اللافت إلى فريق عمل الفندق الذي يضم 284 غرفة وجناحا في قلب العاصمة الكويت.

وأضاف جاردان: «ما من شك أن تفاني فريقنا وحرصهم على تقديم أرقى تجارب الضيافة مكننا من تحقيق هذا الإنجاز المذهل».



وكانت جوائز السفر العالمية انطلقت عام 1993م، لتقدير ومكافأة المتميزين في جميع القطاعات الرئيسية في صناعات السفر والسياحة والضيافة، وقد أصبحت اليوم معروفة عالميا باعتبارها السمة المميزة للتميز في الصناعة.



من جهته، علق مؤسس ورئيس جوائز السفر العالمية غراهام كوك، قائلا «على الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه القطاع الذي نعمل فيه، يسعدني أن برنامج جوائز السفر العالمية لهذا العام شهد أرقام تصويت قياسية على أساس شهري من السائحين والزوار الذين يعد دورهم جوهريا في التقييم الخاص بهذه الجوائز».

وقال كوك إنه الفائزين بالجوائز سيجتمعون يوم 17 أكتوبر الجاري للاحتفال بفوزهم بالجوائز بدلا من حفل الجوائز التقليدي تحت شعار «يوم الفائزين بجوائز السفر العالمية في الشرق الأوسط».