دلال العياف



النجم حسين الجسمي صاحب الجهود اللامتناهية والنجاحات المستمرة المثمرة، فهو من ملك قلوب الجماهير من شرقها الى غربها، والسفير فوق العادة الذي لم يتخبط في خطواته الفنية المدروسة والمسطرة بترتيب خاص، فقد انشأ له قاعدة جماهيرية واسعة وأحبته الناس من جميع الأعمار في كل بلد، اليوم يصدر اغنية لها طابع خاص مميز ووصلت الى القمة وهي بعنوان «دق القلب»، وتحمل اللون الغنائي العراقي والذي يتعاون من خلالها مع الشاعر العراقي رامي العبودي، متضمنة كلمات عاطفية مليئة بالأحاسيس لعاشق يصف عشقه بأسلوب مميز مختلف، حيث كعادته يغني الجسمي العديد من اللهجات ويتقنها باحتراف عال، كما اعتدنا على السفير المفوض فوق العادة، أيضا يتعاون في الاغنية مع الفنان العراقي نور الزين كملحن، ويجدد تعاونه في التوزيع باستخدام الآلات الغربية الى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.



ويقول مطلع الأغنية:



دماره



أستاهل دماره



خل تحركني ناره



خلاني واكع بالعشك



وما اطفيها الجكاره



إثاره



حبه غير اثاره



موتني بسماره



لمن اشوفه ارتبك



وتصعد الحراره



إلهي



عبدك يا إلهي



لافت انتباهي



مو خلقه كاتلني كتل



هنيال اهله وجاره



إشاره



لو أشر بإشاره



اروحله طياره



هذا العليه دق القلب



ودورت عنه دواره



هذا، وطرحت أغنية «دق القلب» من خلال قناة حسين الجسمي على «اليوتيوب» الى جانب العديد من الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات الالكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.



وفي هذه الأثناء دخل الفنان الاماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم على الموقع العالمي «يوتيوب» بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية «دق القلب»، وحصل على مركز الـ 37 منافسا النجوم العالميين جاستن بيبر وسيا، اذ حصل بيبر بأغنيته الجديدة «Ghost» على المركز الـ 41، بينما حصلت سيا بأغنيتها الجديدة «Cheap thrills» على المركز الـ 54، وجاءت المغنية البريطانية أديل في صدارة القمة بأغنيتها «Easy on me».