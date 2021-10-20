

عبدالحميد الخطيب



حالة من القلق سادت بين نجوم الوسط الفني وجمهور فرقة «ميامي» بعد انتشار أخبار عن دخول الفنان مشعل ليلي الى العناية المركزة، وأرجع البعض انه مصاب بـ«كورونا»، لكن مدير أعمال الفرقة صالح العبدالسلام نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: مشعل ما فيه إلا العافية، فقط أصيب بعارض صحي استلزم دخوله المستشفى، وسيبقى تحت الملاحظة لفترة من الوقت، ولم يصب بالفيروس.



وتابع: لقد قرر الأطباء ان يدخل مشعل الى العناية المركزة لكي يطمئنوا عليه بصورة افضل، وأنا كنت معه في العناية «نسولف» و«نتغشمر» عادي، وخلال يومين سيخرج بإذن الله من المستشفى لممارسة حياته بشكل طبيعي، ومن خلال «الأنباء» أقول للجميع إن مشعل بخير، وأشكر لهم حرصهم على الاطمئنان عليه.



من جهة أخرى، كشف العبدالسلام أن «ميامي» تستعد حاليا للعودة الى العمل ولقاء الجمهور، وأوضح: «قاعدين نشتغل ونرتب الأمور، وسنعلن عن جدول خطتنا المقبلة قريبا»، متمنيا أن تنال جميع أعمال الفرقة رضا محبيها في كل مكان.



جدير بالذكر ان «ميامي» طرحت في الفترة الماضية أغنية «دنيا» كلمات: عبدالله العماني، غناء: مشعل ليلي، إشراف موسيقي: ضاري المسيليم، توزيع: عادل الفرحان، مكس وماستر: منتظر الزاير، إخراج الفيديو كليب: مشاري النجم، وتحصد الأغنية منذ طرحها نسب مشاهدة لافتة على «يوتيوب» وثناء من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول كلماتها: «دنيا دنيا لا إله إلا الله.. دنيا حلوة ومرة.. يا بوعلي يا وارد العشية.. بالله خلي ما سأل عليا.. القلب دقاته چما الدفوفي.. وانا معاه القلب اصفق كفوفي.. طلبت قربهم وما عطوني.. خذوا قليبي وسيبوني.. الي نبيه ما يبينا.. عيا البخت لا يجينا.. اه يا قلبي خطف قلبي.. اه يا قلبه خطف قلبه.. جمالو يا ناس جمالو.. ليتني انا اللي في بالو».