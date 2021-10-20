

عبدالحميد الخطيب



كشف الفنان سعود المزيعل خلال استضافته في برنامج «البوشية» عن أهم الأساسيات التي لابد أن تكون موجودة لدى المطرب الشعبي، وقال: لابد أن يتمتع أي مطرب شعبي بالثقافة الواسعة، وأن يستمع لجميع المطربين الآخرين في الكويت والخليج وليس مطربا بعينه، خصوصا الفنانين الشعبيين الرواد فهم أساتذة ولهم أشواط في عالم الغناء الشعبي.



وأضاف المزيعل: لقد استمعت لأغنيات شعبية كثيرة لكل المطربين حتى اكتفيت، لذلك ظهرت متأخرا، وأحب السامري والبداوي والطمبورة والقادري وغيرها، مؤكدا أن الكويت متفوقة عن غيرها من دول الخليج الشقيقة بالفنون الشعبية، لافتا الى انه قام بتلحين عدد من الأغنيات الخاصة بالعروس، كما لحن سامرية وحيدة هي «البارحة بلا ميعاد مرت كويتية.. أم العيون السود والخد بياضي».



وعن الفنانين الشعبيين وهل من الممكن أن يخطئوا في الغناء ويتم التصليح لهم، رد المزيعل: الكل يغلط ويخطئ وأنا منهم، وهناك بعض الفنانين ما زال متمسكا بأخطائه في النطق والقصائد والأغاني الكويتية، لكن الذي يشفع لهم أن هذا «فلكلور» متناقل عن طريق الأفواه ولا يوجد له مصدر أو مكتوب، وكثيرا نجد تدوين بين قوسين أن اغنية معينة هي فلكلور أو ان شاعرها مجهول أو الملحن مجهول، مستدركا: «الأمهات ما يقصرن معي ويصلحن لي الخطأ لأن ملكة الحفظ عندهن قوية»، وكذلك الزملاء والأصدقاء وحتى أعضاء الفرقة وأيضا أهلي، مشددا على أن الفن الشعبي ليس بسيطا، ملمحا الى أن لكل سامرية موضوعا وقصة وكأنها مسلسل.