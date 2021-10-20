مفرح الشمري



وسط الشروط الصحية المعمول بها في العاصمة التونسية للحد من انتشار جائحة كورونا، انطلقت امس انشطة الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس بالتعاون مع الإذاعة والتلفزيون التونسي، وذلك تحت شعار «التواصل والتجدد» حيث تضمن حفل افتتاح الدورة الجديدة الذي اقيم بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية سهرة فنية أحيتها المطربة نانسي عجرم والتي تغنت بالعديد من اغانيها الجميلة.



وذلك بحضور ضيوف المهرجان الذين يمثلون عددا من الهيئات في مجالات الإنتاج والإخراج وإعداد البرامج وشركات الانتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية وكذلك ممثلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية، بالإضافة الى ضيوف شرف المهرجان، منهم الفنانة الكويتية الهام الفضالة والفنانة المصرية نهال عنبر والفنانة السورية نادين خوري، والفنانة الليبية هدى عبداللطيف وآخرون.



وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الفنانة إلهام الفضالة والمخرج السعودي حمد محمد الصبي ومدير إذاعة تونس الدولية كمال الشريف والإعلامي التونسي لطفي البحري وغيرهم.



يذكر ان مسابقات المهرجان تشمل عدة فئات من البرامج التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة الى الدراما والترفيه والأفلام الوثائقية والأخبار، وقد تشكلت لجنة التحكيم الرئيسية من فخر عبنده من المملكة الأردنية الهاشمية رئيسا ود. نرمين الحوطي من الكويت مقررا، بينما يرأس لجنة التحكيم الموازية العماني أحمد الغساني وعضوية التونسي عادل شبشوب مقررا.