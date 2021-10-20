قام نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف بتكريم فرع الرقة، بعد حصوله على الفرع المثالي للربعين الأول والثاني لسنة 2021، وتحقيقه أعلى معدلات الأداء والجودة متقدما على باقي فروع البنك.



وأوضحت المتحدث الرسمي باسم البنك حباري الخشتي أن اختيار الفرع المثالي خضع لجملة من المعايير، من بينها، زمن إنجاز المعاملة وزمن انتظار العميل وإصدار القرارات للعملاء، لكن أهم تلك المعايير وعلى رأسها جميعا رضا المواطنين الذي نضعه دائما نصب أعيننا بوصفه الغاية المثلى والهدف الأسمى، وذلك من خلال تقديم خدمات البنك إلكترونيا (ONLINE) من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك والتي تغني المواطن عن تكبد عناء المراجعة وتوفر الوقت والجهد.



كما شكر المضف جميع القائمين من الموظفين على فرع الرقة وحثهم على مزيد من المبادرات، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.