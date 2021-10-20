حرصت الشركة التجارية العقارية على دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية والالتزام بالواجب الوطني لتشجيع الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة، حيث ساهمت في توفير فرص استثمار ميسرة للشباب الكويتي لافتتاح مشاريعهم الخاصة وتحقيق طموحاتهم العملية وإتاحة الفرصة لمزاولة مختلف نشاطاتهم، وذلك من خلال مشروع اللوبي الذي يوفر وحدات ومحلات ومكاتب بمساحات مناسبة وبقيمة إيجارية بسيطة دون فرض أي مبالغ إضافية.



ونتيجة لنجاح مشروع اللوبي في برج التجارية، فقد تقرر افتتاحه في مجمع سيمفوني ستايل وبرج المكاتب في مجمع الرحاب، حرصا منا على استمرار دعمنا للمشاريع الصغيرة وتأمين فرص جديدة لأبنائنا وبناتنا ولندعوهم للمزيد من المثابرة لتحقيق طموحاتهم وإثبات جدارتهم في شتى المجالات.



ومن أبرز مشاريع اللوبي وأنجحها محلات كافاراتي لاكسسوارات الهواتف، مكتبة ضحى، افيوتر للملابس، تعطيرة وأطياب عبدالوهاب، وغيرهم المزيد الذين انطلقوا من ذا لوبي والتي تفخر بهم التجارية كونهم جزءا من إنجازات الشركة وتقدم لهم كل الدعم.