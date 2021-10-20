استمرارا لتحقيق أهداف جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية وتواصلها مع مختلف فئات المجتمع وتقديرا لجهود المقيمين الذين يقدمون خدماتهم المختلفة، قام أحمد الصراف رئيس مجلس ادارة الجمعية بتكريم قدامى المقيمين بالكويت، حيث تم تكريم لورديس وهي تعمل لدى إحدى الأسر الكويتية لمدة ثلاث وثلاثين عاما عملت خلالها بكل أمانة وتفان وكسبت ثقة وتقدير واحترام من عملت عندهم.

وقدم الصراف هدية الى لورديس تقديرا لدورها الإنساني والمجتمعي وذلك بعد أن قررت العودة النهائية الى موطنها الفلبين.



من جهته، أعرب الصراف عن مدى تقديره لكل من يقيم في الكويت ويقوم بعمله بإخلاص وتفان ويقدم خدماته مراعيا القوانين وملتزما بعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.