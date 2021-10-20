أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة د.علي بن ساير بنقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، كما تمت الموافقة أيضا على طلب المجلس الوطني إضافة أنشطة تجارية بهذه المكتبات، بينما أجلت اللجنة بحث استعمالات الأراضي في ميناء مبارك الكبير بانتظار كتاب مجلس الوزراء.



وقال د.علي بن ساير إن اللجنة أحالت اقتراح العضو حمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محدودة إلى اللجنة القانونية، كما أحالت كتاب المجلس بشأن منطقة أسواق المباركية والمنطقة التجارية الرابعة والمنطقة التجارية السادسة والمنطقة التجارية السابعة إلى الجهاز التنفيذي.



وأضاف ان اللجنة أحالت اقتراح العضو عبدالعزيز المعجل، بشأن تسمية منشأة تعليمية باسم أحد المواطنين إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة التربية، فيما أجلت بحث مقترح تسمية شارع أحد لحين ورود لائحة من قبل مجلس الوزراء بالسماح في تسميات الشوارع.



ووافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل اعتماد مواصفات جسور المشاة، إضافة إلى الموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير مشروع المدينة المائية ومركز خدمة «و-19» في الواجهة البحرية الثانية.



وأضاف انه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة إعادة تنظيم القسيمة رقم 1 في منطقة صبحان قطعة رقم 5.



وذكر بن ساير أن اللجنة أحالت كتاب شركة المرافق العمومية بشأن استخدام أسطح مباني مواقف متعددة الأدوار وكتاب مكتب التصميم الهندسي للاستشارات الهندسية والخاص باقتراح تعديل الجزء الخاص بالارتداد بلائحة البناء للسكن الخاص إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وذكر أنه تمت إحالة مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة ضمن القطعة 9 في منطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير للجنة.



ووافقت اللجنة على الطلب المقدم من إحدى الشركات العقارية تطوير أرض خباري استعمال الأراضي الملاصقة لمصفاة الأحمدي للصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية.