استقبل رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي في مكتبه امس رئيس وأعضاء الهيئة العامة للزراعة وذلك للتباحث والنقاش حول المواضيع المشتركة، ذلك بحضور ‏نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والأعضاء ‏د.حسن كمال، وم.عبدالسلام الرندي و‏م.مها البغلي و‏مشعل الحمضان.

كما حضر من جانب «الزراعة» رئيس مجلس الإدارة د.محمد الأحمد ‏وأعضاء مجلس الإدارة ‏أيمن بو جبارة، ‏علاء الرومي، ‏عبدالحكيم الأحمد، ومدير المشاريع بالهيئة ‏مصادفة الكندري.



من جهة اخرى، قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا باستحداث التفاف علوي في منطقة الرميثية.



وقال د.كمال في اقتراحه انه نظرا لزيادة المركبات والازدحامات ووقوع المدارس والجمعية وخدمات أخرى على طرفي شارع ناصر المبارك، اقترح استحداث التفافين علويين على شارع ناصر المبارك في منطقة الرميثية الإسكانية، بين قطعتي 4 و7 والثاني بين قطعتي 2 و10.