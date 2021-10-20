أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال الفترة من 1/10/2021 حتى 16/10/2021 لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق وتشوه المنظر العام للمحافظة فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة.



وأكد الجبعة قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية متواصلة بكل مناطق المحافظة خلال الفترة من 1/10/2021 حتى 16/10/2021 أسفرت عن تحرير 70 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق ورفع 136 سيارة مهملة وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب الإفراج عن 35 سيارة.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.