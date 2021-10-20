قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا باستحداث التفاف علوي في منطقة الرميثية.



وقال د.كمال في اقتراحه: تتكون منطقة الرميثية الإسكانية من 12 قطعة سكنية بالإضافة إلى الخدمات العامة لأبناء المنطقة، ويقع شارع ناصر المبارك طوليا بين هذه القطع.

ونظرا لزيادة المركبات والازدحامات وبالإضافة إلى وقوع المدارس والجمعية وخدمات أخرى على طرفي شارع ناصر المبارك، لذا نقترح استحداث التفافين علويين على شارع ناصر المبارك في منطقة الرميثية الإسكانية، بين قطعتي 4 و7 والثاني بين قطعتي 2 و10 وذلك لتحسين تدفق السيارات وتخفيف الازدحامات المرورية، وضرورة التنسيق مع وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري ووزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة.