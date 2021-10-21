Yakuza Princess



في إطار من التشويق، تجمع الوريثة لعصابة «ياكوزا» ما تبقى من الأعضاء غير المنشقين، وتقيم تحالفا مع شخص غريب فاقد للذاكرة على أمل التصدي للنصف الآخر المنشق من العصابة وإعادة الأمور إلى نصابها السليم.



الفيلم من إخراج فنسنت أمورم ومن بطولة جوناثان ريز مايرز، تسويوشي إيهارا، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم 21 الجاري.











Minamata



يسافر «يوجين سميث»، مصور تغطية الحروب، الى مدينة «ميناماتا» اليابانية لتغطية كارثة تلوث المجتمعات الساحلية بسم الزئبق وانتشار الأمراض المميتة وحالات الوفاة.

الفيلم من إخراج آندرو ليفيتاس وبطولة جوني ديب، بيل ناي، هيرويوكي سانادا، تادانوبو أسانو، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 28 الجاري.











Antlers



في إطار من الغموض والرعب، تعيش معلمة وشقيقها ضابط الشرطة المحلي في مدينة صغيرة، حيث يكتشفان وجود طالب غامض وخطير، يحمل سرا غريبا بعواقب مخيفة على الجميع في المدينة.

الفيلم من إخراج سكوت كوبر ومن بطولة دوريان كينجي، دندري تايلور إيمي ماديغان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 28 الجاري.