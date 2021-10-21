القاهرة - محمد صلاح



قالت المطربة والفنانة شذى حسون إنها قررت الابتعاد عن الحب والتركيز في الفن، وأنه لا يوجد شيء يشغلها حاليا سوى عملها فقط، حيث ترى نفسها أنها دخلت مرحلة النضج، وأن العمل فقط هو ما يشغلها حاليا وتريد التركيز على تطوير نفسها وتقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور.



وأضافت شذى عندما حلت ضيفة على برنامج «راجل و2 ستات»: أنا اختفيت فترة، فمنذ أن تخرجت في ستار أكاديمي عام 2007 وأنا أعمل لمدة 10 سنوات لم أتوقف عن العمل، ثم جاءت لي فترة شعرت بأنني غير مهتمة بنفسي روحيا ولا أهتم بنفسي شخصيا.

وتابعت: كنت أريد أن أستقر وأريد أن أعمل عائلة وزوج وأولاد، وكانت محاولة ولكن لم تكتمل، وكنت أرى حينها ضرورة أن أهتم بنفسي أكثر، وشعرت بعد ذلك بأنني أضيع نفسي وأضيع عملي وبالتالي قررت أن أهتم بالفن وأعتزل الحب، ونحن كلما نكبر ننضج أكثر.