أبدت شركة «تيتانوس» الوطنية للإنتاج السينمائي الإيطالية العريقة رغبتها في إنتاج فيلم سينمائي وثائقي يسرد تاريخ الكويت ومراحلها الحضارية منذ نشأتها وصولا الى رؤية 2035 نحو المستقبل.



وذكرت سفارتنا لدى إيطاليا في بيان لـ «كونا» ان ذلك جاء خلال لقاء السفير الشيخ عزام الصباح مع الرئيس التنفيذي للشركة ستيفانو بيثلين الذي عبر عن اهتمامه بإنتاج فيلم توثيقي بالتنسيق مع الجهات الكويتية المختصة يسلط الضوء على تاريخ الكويت الاستثنائي عبر العصور.



وأوضح البيان ان بيثلين أكد رغبة «تيتانوس» في إنتاج عمل سينمائي بأسلوب فني إبداعي يراعي المنهج العلمي ويسرد أعماق وجذور نشأة الكويت بأبعادها الجغرافية والإنسانية الثقافية والحضارية وتطور تاريخها الى تأسيس دولتها الحديثة ونهضتها الشاملة واستشراقها المستقبل عبر رؤية 2035.



بدوره، قال الشيخ عزام الصباح ان رغبة شركة «تيتانوس» بتاريخها العريق في إنتاج فيلم رصين حول تاريخ الكويت تتوافق مع اهتمام الدولة الراسخ بدور الثقافة والفنون لإبراز معالم مسيرة الكويت بماضيها وحاضرها وطريق مستقبلها المشرق.