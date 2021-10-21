بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية وذلك بمناسبة نيله للثقة السامية بتجديد تعيينه في منصبه.



داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح، وأن يعينه على تحمل أعباء هذا المنصب الهام، وأن يوفقه للعمل على مواصلة مسيرة العطاء والبناء والتطور للقوات المسلحة القطرية، ومتمنيا لسعادته موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرفعة والازدهار.