أصدرت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرارا بتدوير عدد من وكلاء «الأشغال»، وتكليف بعض العناصر الشبابية ببعض القطاعات الشاغرة، وذلك بعد احالتها بعض القياديين في خطوة سعت من خلالها الوزيرة لضخ دماء شبابية جديدة من ذوي الخبرة والاختصاص كقياديين في قطاعات الوزارة.

وتضمن القرار تكليف م.عايد العازمي القيام بمهام قطاع الجهاز الاستشاري، وم.غنيم المطيري القيام بأعمال قطاع التنسيق والمتابعة للوزير، وكفاية النجدي القيام بأعمال قطاع الشؤون المالية والإدارية، وعيد الرشيدي القيام بأعمال قطاع التدقيق والرقابة.

كما تضمن قرار التدوير تعيين م.وليد الغانم وكيلا لشؤون الهندسة الصحية، وعبدالمحسن العنزي لقطاع المركز الحكومي، ومحمد بن نخي لقطاع الهندسة الإنشائية، وعبدالعزيز الصباح لهندسة الصيانة، وعبدالله الصباح لقطاع التخطيط.