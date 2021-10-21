أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع عن انطلاق الموسم الثالث لدوري الإبداع الشبابي لاستكشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب الكويتيين واحتضان طاقاتهم بما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة عبر برامج تدريبية وتأهيلية.



وقال الربيع لـ «كونا» إن التسجيل للمرحلة الأولى من الدوري بدأت أمس حتى 13 نوفمبر المقبل وتعنى بتدريب الشباب وتأهيلهم لدخول مسابقات الدوري، وسيتم عقد الساعات التدريبية بمراكز الشباب التابعة للهيئة، في حين تبدأ فترة تسجيل مسابقات الجهات والأفراد في 14 نوفمبر أيضا حتى 31 يناير 2022.



وأضاف أن الدوري يعتبر أحد مشاريع هيئة الشباب المدرجة ضمن المحور الثالث لبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2021/2022 - 2024/2025 والمتعلق بتطوير رأس المال البشري، مبينا أن الدوري يضم سبع مسابقات تنافسية لفئة الشباب بمستويات مختلفة: المبتدئ والمتوسط والمتقدم بمجالات القرآن الكريم والروبوت والبرمجة والرياضيات وفنون الرسم والقصة القصيرة إضافة إلى المناظرات.



ودعا الشباب الكويتيين من الجنسين بين 7 و18 سنة إلى التسجيل بالتدريب والمسابقات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة https://www.ypa.gov.kw.