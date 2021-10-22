أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي قرار رقم 89/أ لسنة 2021 بإشهار جمعية إيلاف الخيرية.

وجاء فيه:

مادة 1: تشهر جمعية إيلاف الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

ملخص النظام الأساسي لجمعية إيلاف الخيرية:

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية إيلاف الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك للقيام بحملات إغاثية في وقت الكوارث والأوبئة داخل الكويت وخارجها وكفالة الأسر المحتاجة والأيتام والدعاة وحديثي الإسلام المهتدين والتكفل بنفقات العناية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة بالأمراض المزمنة داخل الكويت وخارجها وبناء المساجد والمستشفيات ومراكز الأيتام والمدارس لرعاية الفقراء والمساكين وحفر الآبار وبناء المساكن للمعوزين وغيرها من المشاريع الخيرية خارج الكويت وعقد حلقات للقرآن الكريم وورش في علوم الشريعة إنشاء المشاريع الوقفية خارج الكويت بعد موافقة الوزارة وإنشاء مجلة خاصة بأعمال الجمعية بعد موافقة وزارة الإعلام ومساعدة غير القادرين على أداء الحج والعمرة، وتخضع جميع أهداف الجمعية الى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.

والمؤسسون هم:

عبدالله حريفان سبيت رجاء الفضلي

أحمد مشعان سبيت رجا مشعان

خالد مشعان سبيت رجا مشعان

سفر مشعان سبيت رجا مشعان

عثمان عبدالله حريفان سبيت رجاء الفضلي

يوسف حريفان سبيت رجاء الفضلي

عمر عبدالله حريفان سبيت رجاء الفضلي

علي عبدالله حريفان سبيت رجاء الفضلي

عبدالعزيز فيصل مشعان سبيت رجا مشعان

خلف فالح شبيب عويل العازمي

وليد حمد عبدالله مجبل عوين العازمي

يوسف خلف فالح شبيب عويل العازمي

عامر جمعان فالح شبيب عويل العازمي

فالح جمعان فالح شبيب عويل العازمي

فهد محمد فلاح شبيب عويل العازمي

عبدالله شبيب فالح شبيب عويل العازمي

عبدالله حمد عبدالله مجبل عوين العازمي

ثامر جمعان فالح شبيب عويل العازمي

عبدالرحمن خلف فالح شبيب عويل العازمي

عبدالعزيز محمد فلاح شبيب عويل العازمي

عبدالله شبيب مبارك خدعان العازمي

طلال سعيد مجبل عيد عكشان العازمي

مبارك محارب عواد عويش العازمي

فهد فلاح جمعان سعود العازمي

ابراهيم فالح عمر محسن فراج العازمي

بدر نافل مفرح حمد شريم العازمي

مجبل سعود مجبل مبرك العازمي

فيصل شبيب مبارك خدعان العازمي

فايز مطلق طلق عبيد العازمي

محمد شبيب مبارك خدعان العازمي

صلاح سلمان طحيش صليفيح العازمي

ماجد نايف بشير منيف عبدالله الدوسري

نايف بشير منيف عبدالله الدوسري

بشير نايف بشير منيف عبدالله الدوسري

حمود خالد ضاوي فايز النخيش العتيبي

محمد نايف بشير منيف عبدالله الدوسري

اسماعيل تميم عبدالهادي راشد عبدالله الدوسري

علي عوض عليان محمد هاجس الحربي

شجاع غازي شجاع صفيان العتيبي

حماد سعد محمد حماد هتيل الدوسري

حمود فهد حسن محمد عبدالله العجمي

فهد فرج محمد فهد علي هتيل الدوسري

سعود علي ادغيم بداح الهاجري

محمد علي ادغيم بداح الهاجري

عبدالله ياسين محمد منصور محمد حسن الفيلكاوي

حمد علي حمد محمد قشعم الهاجري

هادي مبارك سالم دبلان العجمي

وليد عبدالله عيسى المعتوق

نايف محمد بشير منيف عبدالله الدوسري

سعد عبدالله محمد مبارك المشوط

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

كما أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي القرار رقم 96/أ لسنة 2021 بإشهار جمعية السلام الأخضر للبيئة جاء فيه:

مادة 1: تشهر جمعية السلام الأخضر للبيئة لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

ملخص النظام الأساسي جمعية السلام الأخضر للبيئة:

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية السلام الأخضر ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، حيث تهدف الى ادخال التربية البيئية في مناهج التعليم لكافة المراحل بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على نشر الوعي والثقافة البيئية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثرواتها والمساهمة في اعداد البحوث والدراسات البيئية وتقديمها كندوات وورش عمل تستهدف معالجة المشكلات البيئية الملحة والعمل على صيغة مقترحات وتوصيات لوضع مشاريع قوانين خاصة لحماية البيئة والمساهمة في تخطيط البرامج والمشاريع والنشاطات البيئية وإنشاء بنك معلومات أو مركز لجمع وتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة وغيرها من الأهداف الاخرى الخاصة بالبيئة.

والمؤسسون هم:

محمد فوزان طالب العجمي

عبدالله علي محمد المطيري

عبدالعزيز خالد راشد الهاجري

رغد هشام عبدالعزيز الزامل

منيس عبدالوهاب احمد المنيس

عبدالله حسين محمد الدوسري

عبدالعزيز بدر سليمان المطر

خالد بدر خالد الحربي

مشعل سالم محمد الفقعان

مشعل صقر فهد الصقر

سالم مشعل سالم الفقعان

خالد عبدالله سعود العجمي

عبدالله محمد الهيلم الشمري

حسن شافي حسن الدوسري

مشاري ايمن علي الجمعة

خالد يوسف خالد الشايجي

سعد طالب فوزان العجمي

خالد منيف سعود العجمي

محمد نشمي سعيد العنزي

محمد خالد راشد الهاجري

محمد طالب فوزان العجمي

فهد عبدالله علي العجمي

طالب عبدالله سعود العجمي

محمد بدر خالد الحربي

سند محمد غالي الهاجري

خالد حسن عودة الشمري

بدر يوسف بدر الخبيزي

عبدالحميد محمد جاسم المطر

عبدالعزيز علي علوش المطيري

محسن تراحيب سالم العجمي

ثامر يوسف علي المزيني

صقر مشعل صقر الصقر

غالي محمد غالي الهاجري

معالي صلاح عبدالله الحليل

حمد حمود عبيد الشمري

مروى سعود مروى الشمري

شذى زايد ابراهيم الشمري

فاطمة مبارك حامد المبارك

عبدالعزيز سعود مروى الشمري

طلال حسن عودة الشمري

ماجد سعد مانع العنزي

عبدالعزيز حسين فهد العجمي

سلطان ذعار قبلان الحربي

نصار منصور نصار الدوسري

اسيل احمد محمد المطر

أحمد محمد جاسم المطر

محمد احمد محمد المطر

وليد احمد محمد المطر

اسامة ابراهيم علي مشاري

جاسم احمد جاسم الهلال

مريم محمد جاسم المطر

سلطان مؤنس عوض العنزي

فوزي ارحمة عبدالله بورحمة

عبدالعزيز جمال عبدالعزيز الشومر

محمد جمال عبدالعزيز الشومر

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر ابريل وتنتهي في آخر مارس في العام التالي من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.