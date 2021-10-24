بيروت - بولين فاضل



أكد جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن ما تم تداوله من البعض حول طلاق نانسي هو مجرد شائعة لا قيمة لها ولا صحة لها، وقال: كل نجاح لنانسي يليه شائعة وهؤلاء «الغيرانين» من نانسي أقول لهم «يروحو يخيطو بغير هالمسلة».



وأضاف لامارا: الحمد لله نانسي حققت نجاحا كبيرا في حفلها بتونس قبل أيام في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على مسرح الأوبرا في تونس، بالإضافة للنجاحات في ألبوم «نانسي 10»، والحفلات، وكذلك استعداداتها لإحياء حفل ضمن الأمسيات الخالدة في «اكسبو دبي»، كاشفا في تصريحات صحافية له أن نانسي ستطلق قريبا فيديو كليب جديدا لأغنية «150» وهو من توقيع المخرجة ليلى كنعان.